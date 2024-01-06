Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США готовятся к войне на Ближнем Востоке

США готовятся к войне на Ближнем Востоке

GORA - Олег Ладогин   4 января Politico: Чиновники администрации Байдена разрабатывают для США планы реагирования на то, что, по их растущему беспокойству, может перерасти из войны в Газе в более широкий, затяжной региональный конфликт.

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Комментарии
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Лев Сивохин
Грабли готовы. Осталось америкосам на них наступить,
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
А сил хватит на ближнем востоке? Террактами арабов захлебнутся Америка,долбогномы!
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7 час.
ВС
&quot;...о сценариях, которые потенциально могут втянуть США в новую войну на Ближнем Востоке...&quot;. Что значит втянуть в новую войну?!А из &quot;старой войны&quot; они уже вышли? Может надо бы объяснить что янки делают в Сирии, кто их уполномочил окупировать Сирию и воровать их нефть?
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7 час.

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