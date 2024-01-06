США готовятся к войне на Ближнем Востоке

ВС

"...о сценариях, которые потенциально могут втянуть США в новую войну на Ближнем Востоке...". Что значит втянуть в новую войну?!А из "старой войны" они уже вышли? Может надо бы объяснить что янки делают в Сирии, кто их уполномочил окупировать Сирию и воровать их нефть?