GORA - Олег Ладогин 4 января Politico: Чиновники администрации Байдена разрабатывают для США планы реагирования на то, что, по их растущему беспокойству, может перерасти из войны в Газе в более широкий, затяжной региональный конфликт.
США готовятся к войне на Ближнем Востоке
Комментарии
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Лев Сивохин
Грабли готовы. Осталось америкосам на них наступить,
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
А сил хватит на ближнем востоке? Террактами арабов захлебнутся Америка,долбогномы!
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7 час.
ВС
"...о сценариях, которые потенциально могут втянуть США в новую войну на Ближнем Востоке...". Что значит втянуть в новую войну?!А из "старой войны" они уже вышли? Может надо бы объяснить что янки делают в Сирии, кто их уполномочил окупировать Сирию и воровать их нефть?
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7 час.
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