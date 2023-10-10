Мобильное приложение ChatGPT в прошлом месяце принесло рекордную выручку в $4,58 млнНа фоне бума на рынке генеративного ИИ число установок чат-бота ChatGPT на базе ИИ продолжает расти вместе с выручкой от его использования, достигшей в сентябре рекордной величины в $4,58 млн.