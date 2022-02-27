Поражения на поле боя власти Украины пытаются компенсировать массовым распространением фейков

Недостаточное внимание к информационному обеспечению спецоперации против бандеровского киевского режима и попустительство внутреннему "заукраинскому" медиа-лобби может нивелировать военные успехи российских войск Спецоперация российской армии на Украине породила огромное число фейковых вбросов, сочиняемых и органами информационной войны ВСУ, и идейными необандеровцами, и сочувствующими им иностранными журналистами, и нашей внутренней "пятой колонной" – либералами, начавшими осознавать, что после демонтажа укро-нацистского режима дойдет очередь и до них.