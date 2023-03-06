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Купер о 5 поражениях «Тампы»: «У нас спад. Нужно потрудиться, чтобы выбраться из этого положения»

Джон Купер высказался после поражения «Тампы» от «Каролины» (0:6). «Лайтнинг» потерпели в чемпионате НХЛ 5-е поражение подряд.

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