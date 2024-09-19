Годовая инфляция на Среднем Урале в августе замедлилась до 8,7% по сравнению с 9,1% в июле. Это произошло благодаря увеличению предложения продуктов питания и укреплению рубля в мае–июле, рассказали в пресс-службе ГУ Банка России по Свердловской области.