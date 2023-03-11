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Пригожин рассказал о планах на ЧВК “Вагнер” после взятия Артемовска

Пригожин рассказал о планах на ЧВК “Вагнер” после взятия Артемовска

Минобороны отчиталось за 380-й день военной спецоперации ВС РФ на Украине. Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 11 марта 2023: Киев сконцентрировали у Артемовска три группировки ВСУ – Алаудинов   По словам помощника главы Чечни Рамзана Кадырова, командира спецназа “Ахмат” Апты Алаудинова, для попытки разблокирования окруженных в Артемовске (Бахмуте) подразделений ВСУ, Киев под руководством блока НАТО, сформировал три новые группировки и подготовил их для отправки в Артемовск.

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