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Царьград

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Кто из военных убил американского ополченца Рассела Бентли в Донбассе? СК назвал причастных поименно

Кто из военных убил американского ополченца Рассела Бентли в Донбассе? СК назвал причастных поименно

СК России завершил предварительное следствие по уголовному делу об убийстве американского ополченца Рассела Бентли.

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