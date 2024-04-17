После теракта в "Крокусе" мигранты жалуются на ущемление прав в Новосибирске

По словам приезжих, у них начали возникать проблемы с получением патентов на работу.В Новосибирске мигранты заявили, что после теракта, совершённого гражданами Таджикистана в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", к представителям республик Средней Азии сильно изменилось отношение в Новосибирске.
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