Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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У берегов Кипра затонул паром с 259 пассажирами. «Мы кричали: «Разворачивайся!»

У берегов Кипра затонул паром с 259 пассажирами. «Мы кричали: «Разворачивайся!»

Паром с 259 пассажирами затонул у берегов Северного Кипра У берегов Северного Кипра затонул скоростной паром Filo Jet, на борту которого находились 267 человек.

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