Кадыров рассказал о реакции на интервью Путина Такеру Карлсону: “Мне жалко”

Глава Чечни заявил, что большинство американцев испытало шок, посмотрев на разговор русского лидера с журналистомРамзан Кадыров прокомментировал в Telegram реакцию американцев на интервью, которое дал Владимир Путин американскому ультраконсервативному журналисту Такеру Карлсону.
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