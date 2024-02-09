Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Стас Гулинов
    Опасна ложь. И не только для запада. ПРАВДА лечит! ВСЕХ!Хилари Клинтон пр...
  • Серж Серов
    Всё верно,причём родители..?!Ростили надеялись,как и все родители,что выростит нормальный человек,а в итоге Власов...Мать Сырского раз...
  • Ливень
    и нахрена афтар вкрутил тут про "отправку мужиков на фронт"?"Лен, вы что, не ...

Кадыров рассказал о реакции на интервью Путина Такеру Карлсону: “Мне жалко”

Кадыров рассказал о реакции на интервью Путина Такеру Карлсону: “Мне жалко”

Глава Чечни заявил, что большинство американцев испытало шок, посмотрев на разговор русского лидера с журналистомРамзан Кадыров прокомментировал в Telegram реакцию американцев на интервью, которое дал Владимир Путин американскому ультраконсервативному журналисту Такеру Карлсону.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх