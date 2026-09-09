Суд утвердил 10-летнее заключение за оправдание терроризма

Второй Западный окружной суд приговорил Дениса Попова из Ярославской области к 10 годам лишения свободы.
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