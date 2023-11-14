Исследование «HR Lab» и «Академии Здоровья»: около 19% сотрудников в России постоянно используют ИИ в работе

Исследование проекта «HR Lab. — Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для «АльфаСтрахования» показало, что 19% сотрудников российских компаний постоянно используют искусственный интеллект в своей работе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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