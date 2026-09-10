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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ямаль – лучший игрок матча «Барселоны» и «Фейеноорда» с 9.6 по Индексу ГОЛа, у Рафиньи – 9.3, у Родри – 7.5

Ламин Ямаль получил высшую оценку по Индексу ГОЛа за матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и « Фейеноордом » (5:1).

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