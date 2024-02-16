Израиль в Газе и хуситы на Красном море: свобода геноцида – против свободы судоходства

Число погибших в результате массированного удара Израиля 12 февраля по городу Рафах на юге Газы у границы с Египтом возросло до 100 человек, более 230 ранено, сообщает вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.
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