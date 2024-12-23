В Каргополе пьяный водитель столкнулся с эскаватором

Авария произошла накануне на 212 километре дороги «Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож».Как сообщила пресс-служба ГИБДД по Архангельской области, водитель автомобиля УАЗ, мужчина 1963 года рождения, проехал регулируемый участок моста на красный свет светофора, допустив столкновение с экскаватором-погрузчиком JCB под управлением водителя 1989 года рождения, который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал.
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