Глава МИД России Лавров выступил за сближение Латинской Америки и ЕАЭС

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства иностранных дел России, в ходе переговоров с коллегой из Венесуэлы министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).