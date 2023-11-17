Глава МИД России Лавров выступил за сближение Латинской Америки и ЕАЭС

Согласно информации, опубликованной на сайте Министерства иностранных дел России, в ходе переговоров с коллегой из Венесуэлы министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за содействие сближению Латинской Америки и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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