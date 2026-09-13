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Мировое обозрение

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Немецкий молочный магнат Мюллер призвал Германию отказаться от поддержки Украины

Немецкий молочный магнат Мюллер призвал Германию отказаться от поддержки Украины

Немецкий миллиардер Тео Мюллер, чье состояние построено на молочном бизнесе, выступил с резкой критикой внешнеполитического курса Берлина.

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