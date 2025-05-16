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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Команда MMO Crystal of Atlan объявила о коллаборации с Team Liquid** Cryst...

Команда MMO Crystal of Atlan объявила о коллаборации с Team LiquidCrystal of Atlan официально выйдет 28 мая, и уже сейчас, когда кампания по предварительной регистрации идет полным ходом, команда объявила о сотрудничестве в области киберспорта c Team Liquid и представила новый трейлерЧитать дальше → источник#Team_Liquid.

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