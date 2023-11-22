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Военное обозрение

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Президент Польши о 10-летии Майдана: «Украинцы боролись за независимость от восточного соседа»

Президент Польши о 10-летии Майдана: «Украинцы боролись за независимость от восточного соседа»

По случаю 10-летия начала событий на Майдане, принесших Украине фактическое разрушение страны, к украинцам обратился президент Польши.

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