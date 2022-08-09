Более 3 тыс занятий провели в Москве за два года в рамках проекта «Спортивные выходные»

Проект «Спортивные выходные» стартовал в столице в 2020 году По словам руководителя департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева, за два года работы проекта «Спортивные выходные» профессиональные наставники провели для москвичей более 3 тыс.
Проект «Спортивные выходные» стартовал в столице в 2020 году По словам руководителя департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева, за два года работы проекта «Спортивные выходные» профессиональные наставники провели для москвичей более 3 тыс.
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