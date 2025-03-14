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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журналист подарил Ротенбергу книгу конструктора «Формулы-1» Брауна «Гонка за лидерство». Тренер СКА прокомментировал: «Подарки со смыслом, почитаю. Сегодня работал каждый винтик»

Команда обыграла «Сочи» (2:0) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ. Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг получил в подарок книгу от журналиста.

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