Почему реальность существует, даже когда на нее никто не смотрит: геометрия квантового дарвинизма

Квантовая механика и привычный физический опыт описывают реальность на разных языках. Одиночная элементарная частица в изолированных условиях способна пребывать в состоянии квантовой суперпозиции: до момента измерения она не обладает единственным значением координаты, спина или поляризации, а существует во всех допустимых состояниях одновременно.