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Мировое обозрение

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Почему реальность существует, даже когда на нее никто не смотрит: геометрия квантового дарвинизма

Почему реальность существует, даже когда на нее никто не смотрит: геометрия квантового дарвинизма

Квантовая механика и привычный физический опыт описывают реальность на разных языках. Одиночная элементарная частица в изолированных условиях способна пребывать в состоянии квантовой суперпозиции: до момента измерения она не обладает единственным значением координаты, спина или поляризации, а существует во всех допустимых состояниях одновременно.

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