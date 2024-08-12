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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Феррари» готовит крупный пакет обновлений болида к возобновлению чемпионата (RN365)

В «Феррари» подготовили последние крупные обновления болида в этом сезоне. По информации RacingNews365, инженеры «Феррари» уже завершили работу над пакетом обновлений – до того, как базы всех команд были закрыты, а сотрудники ушли на двухнедельный обязательный перерыв.

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