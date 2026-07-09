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Царьград

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"Бензиновый король" из Подмосковья: Как экс-чиновник решил нажиться на людях - взвинтил цены и радуется

"Бензиновый король" из Подмосковья: Как экс-чиновник решил нажиться на людях - взвинтил цены и радуется

Экс-чиновник из Серпухова, чья сеть заправок подозревается в сговоре и резком повышении цен, продолжает собирать миллионы, пока водители платят за некачественный бензин - в теневом портфеле у него АЗС, гостиница в бывшем пионерлагере и апартаменты во Франции.

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