"Бензиновый король" из Подмосковья: Как экс-чиновник решил нажиться на людях - взвинтил цены и радуется

Экс-чиновник из Серпухова, чья сеть заправок подозревается в сговоре и резком повышении цен, продолжает собирать миллионы, пока водители платят за некачественный бензин - в теневом портфеле у него АЗС, гостиница в бывшем пионерлагере и апартаменты во Франции.