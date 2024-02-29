Искусственный интеллект Миа показала, как управляет качеством связи Tele2

Реклама. ООО «Т2 Мобайл». Erid: 4CQwVszH9pWwJHaRBD2 Tele2, российский оператор мобильной связи, в новом рекламном видеоролике продемонстрировал историю развития связи и показал, какую важную роль играет ее качество в жизни человека во все времена.