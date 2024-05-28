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  • Karmadon
    Парень вызывает восхищение. Респект и уважуха!Невероятная истор...
  • Элеонора Коган
    Да уж, тренер-пловец.Невероятная истор...
  • ВераВерная
    Так он ещё и тренировать продолжает? Ну это сильно, это от души)))Невероятная истор...

Китайцы придумали диван, которые не занимают места: выглядит как обычный, но его можно сдуть

Китайцы придумали диван, которые не занимают места: выглядит как обычный, но его можно сдуть

На одной из фабрик Китая местные инженеры разработали диваны нового типа. Они идеально подойдут для маленьких квартир: компрессионная софа сжимается практически в плоский лист, его каждый вечер можно просто убирать в шкаф.

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