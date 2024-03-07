В Израиле сократили число участков для голосования из-за конфликта в Газе

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Количество участков для голосования на выборах президента России в Израиле было сокращено до трех из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
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