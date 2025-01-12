В 2024 году Белоруссия выдвинула на границу с Украиной спецотряды МВД

Первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Белоруссии Александр Быков сообщил, что в 2024 году в приграничье Брестской и Гомельской областей были направлены отряды спецотряды с задачей не допустить проникновения диверсантов на территорию республики.
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