В 2024 году Белоруссия выдвинула на границу с Украиной спецотряды МВД

Первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Белоруссии Александр Быков сообщил, что в 2024 году в приграничье Брестской и Гомельской областей были направлены отряды спецотряды с задачей не допустить проникновения диверсантов на территорию республики.