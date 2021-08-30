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Экс-руководитель одного из автономных учреждений Астраханской области, два предпринимателя и директор коммерческой фирмы признаны виновными в мошенничестве

Собранные следственной частью Следственного управления УМВД России по Астраханской области доказательства признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении четырёх местных жителей в возрасте от 40 до 50 лет, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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