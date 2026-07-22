Почти 73% украинцев выступили против отставки Федорова с поста главы Минобороны

72,95% граждан Украины выступили против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны страны. Об этом сообщает украинское изданием "Апостроф" со ссылкой на данные опроса, проведенного среди читателей.
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