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Газета.ру

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Почти 73% украинцев выступили против отставки Федорова с поста главы Минобороны

Почти 73% украинцев выступили против отставки Федорова с поста главы Минобороны

72,95% граждан Украины выступили против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны страны. Об этом сообщает украинское изданием "Апостроф" со ссылкой на данные опроса, проведенного среди читателей.

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Комментарии
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Traveller
Это и есть те 73%, которые яростно ненавидят русских и по призывам русофоба Федорова готовых русских &quot;резать&quot;.
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1 м.