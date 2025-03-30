Задоров делит 10-е место среди россиян в НХЛ по штрафным минутам (838) с Константиновым. Овечкин – 11-й, Малкин – 5-й, рекорд у Назарова

Защитник «Бостона» получил малый штраф в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (1:2). На счету россиянина, вернувшегося в состав «Брюинс» после пропуска игры с «Анахаймом» по личным причинам, стало 137 минут штрафа в 73 играх в текущем сезоне при 17 (4+13) очках и показателе полезности «+14».