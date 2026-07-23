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RBC Commodities Chief Warns "War Entering Dangerous Phase" As Chokepoint Chaos Risks Oil Above 2008 Peak

RBC Commodities Chief Warns "War Entering Dangerous Phase" As Chokepoint Chaos Risks Oil Above 2008 Peak

RBC Commodities Chief Warns "War Entering Dangerous Phase" As Chokepoint Chaos Risks Oil Above 2008 Peak Brent crude futures rose nearly 5% to the mid-$98-a-barrel range after tanker attacks near the Bab el-Mandeb Strait threatened another critical maritime chokepoint as the Strait of Hormuz remained partially disrupted.

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