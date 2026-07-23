RBC Commodities Chief Warns "War Entering Dangerous Phase" As Chokepoint Chaos Risks Oil Above 2008 Peak Brent crude futures rose nearly 5% to the mid-$98-a-barrel range after tanker attacks near the Bab el-Mandeb Strait threatened another critical maritime chokepoint as the Strait of Hormuz remained partially disrupted.
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