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Психолог Малетина посоветовала родителям не разрушать веру детей в Деда Мороза

Психолог Малетина посоветовала родителям не разрушать веру детей в Деда Мороза

Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наталия Малетина в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что вера в Деда Мороза в детстве — определенный показатель нормального эмоционального развития ребенка.

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