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Девушка

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Личный опыт: как я делаю стойкий макияж за 10 минут без визажиста

Когда утро начинается с нехватки времени, а выглядеть хочется свежо и ухоженно, на помощь приходят не дорогие средства, а правильная последовательность действий.

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