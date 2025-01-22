Русская весна
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Русская весна

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Трамп потребовал извинений от епископа, просившей его сжалиться над мигрантами

Трамп потребовал извинений от епископа, просившей его сжалиться над мигрантами

Президент США Дональд Трамп потребовал публичных извинений от Епископальной церкви и священнослужительницы, которая во вторник на церковной службе в Вашингтоне призвала его уважать мигрантов и сексуальные меньшинства.

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