Глава ведомства поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав жителей Кемеровской области – Кузбасса

В СМИ сообщается о нарушении прав жителей с. Лукошкино Топкинского муниципального округа Кемеровской области, которые жалуются на бездействие местных властей в вопросе восстановления разрушенного моста, ведущего в населенный пункт, в результате чего нарушено дорожное движение, а проезд специального транспорта затруднен.