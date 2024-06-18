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Главный тренер сборной России Карпин назвал команду, за которую будет болеть на Евро-2024

Главный тренер сборной России Карпин назвал команду, за которую будет болеть на Евро-2024

Валерий Карпин ответил на вопрос, какую команду он будет поддерживать на чемпионате Европы по футболу 2024 года в Германии.

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