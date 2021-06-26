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В Польше заявили о провале стратегии по остановке "Северного потока - 2"

В Польше заявили о провале стратегии по остановке "Северного потока - 2"

Профессор Варшавского университета, член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский заявил, что попытки остановить строительство российского газопровода "Северный поток - 2" потерпели крах, пишет EurAsia Daily.

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