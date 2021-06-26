В Польше заявили о провале стратегии по остановке "Северного потока - 2"

Профессор Варшавского университета, член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский заявил, что попытки остановить строительство российского газопровода "Северный поток - 2" потерпели крах, пишет EurAsia Daily.
Профессор Варшавского университета, член Национального совета по развитию при президенте Польши Витольд Модзелевский заявил, что попытки остановить строительство российского газопровода "Северный поток - 2" потерпели крах, пишет EurAsia Daily.
Свежие комментарии