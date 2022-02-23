Пронько потерял голос в прямом эфире из-за слов депутата о Донбассе: "Я в шоке"

По мнению редакции The Times, против России необходимо ввести серьёзные санкции. В статье отмечается, что это приведёт к обнищанию миллионов людей, что печально, однако другого способа надавить на Москву у Запада нет, передал в программе "Царьград.
По мнению редакции The Times, против России необходимо ввести серьёзные санкции. В статье отмечается, что это приведёт к обнищанию миллионов людей, что печально, однако другого способа надавить на Москву у Запада нет, передал в программе "Царьград.
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