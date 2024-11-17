Минэнерго Украины заявило об экстренных отключениях электроэнергии

В Минэнерго Украины заявили об экстренных отключениях электроэнергии. «Оператор системы передачи срочно ввёл экстренные отключения электроэнергии», — приводит ведомство слова министра энергетики Украины Германа Галущенко.
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