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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мария Гордеева покинула тренерский штаб Сергея Давыдова

Фигуристка Мария Гордеева сообщила, что покинула тренерский штаб Сергея Давыдова . «Это решение далось мне очень непросто, но все же хотелось бы выразить бесконечную благодарность за все 10 лет, которые мы прошли вместе со штабом Сергея Дмитриевича Давыдова.

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