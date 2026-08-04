Мария Гордеева покинула тренерский штаб Сергея Давыдова

Фигуристка Мария Гордеева сообщила, что покинула тренерский штаб Сергея Давыдова . «Это решение далось мне очень непросто, но все же хотелось бы выразить бесконечную благодарность за все 10 лет, которые мы прошли вместе со штабом Сергея Дмитриевича Давыдова.