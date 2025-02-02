Трампа предупредили об опасности заиграться с тарифами

Президент США Дональд Трамп рискует заиграться с тарифными войнами и угрозами применения санкций. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
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