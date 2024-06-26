Депутат Лантратова предложила установить летний режим работы для детских садов

Сейчас большинство организаций не предусматривают рабочее время в летний период Депутат Государственной думы Яна Лантратова выступила с предложением об установлении летнего режима работы для детских садов.
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