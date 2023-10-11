Стоимость пребывания в стационаре больницы предложили увеличить

Стоимость случая госпитализации в круглосуточный стационар с учетом индексации в 2024 году предложили установить в размере 102 172,9 рубля в 2024 году, 110 658,8 рубля — в 2025 году и 119 849,5 рубля в 2026-м.
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