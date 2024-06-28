В Калининградской области на полигоне в Жаворонково начали уплотнять отходы

Поручение ускорить работы по уплотнению отходов дал руководству полигона твердых коммунальных отходов, расположенного в поселке Жаворонково Гусевского городского округа, исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Калининградской области Василий Васюнин, сообщает пресс-служба регионального минприроды 28 июня в соцсети «ВКонтакте».
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