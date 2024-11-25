В народном календаре 25 ноября – день Ивана Милостивого. Очень важно максимально исключить из жизни негатив – мрачные мысли и тем более жестокие, злые поступки.
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В народном календаре 25 ноября – день Ивана Милостивого. Очень важно максимально исключить из жизни негатив – мрачные мысли и тем более жестокие, злые поступки.