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Ульсбю-Ройселанн не выступит в гонках открытия сезона в Лиллехаммере. Участие Экхофф под вопросом

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Марте Ульсбю-Ройселанн пропустит гонки открытия сезона в Лиллехаммере, которые пройдут 12-13 ноября.

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