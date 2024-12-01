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Мода и Шоу-бизнес

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«Мы живем в кризисе, обращаемся к психологу»: певица Марина Девятова заявила о проблемах в браке

«Мы живем в кризисе, обращаемся к психологу»: певица Марина Девятова заявила о проблемах в браке

Певица Марина Девятова откровенно рассказала о совместной жизни с мужем. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ артистка призналась, что они с супругом пережили не один кризис в отношениях, а в последнее время даже перестали спать в одной комнате.

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