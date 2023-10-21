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Глава МИД Саудовской Аравии призвал эвакуировать раненых из сектора Газа

Глава МИД Саудовской Аравии призвал эвакуировать раненых из сектора Газа

Всех раненых из сектора Газа призвал эвакуировать глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд 21 октября на открытии каирского саммита мира, посвященного урегулированию палестино-израильского конфликта.

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