Трампа решено не арестовывать, экс-президент пообещал сдаться сам, если его признают виновным

Судья округа Колумбия в Вашингтоне Моксила Упадхьяя в четверг, 3 августа, приняла решение не арестовывать Дональда Трампа по делу о беспорядках у Капитолия 6 января 2021 года и вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, – передают СМИ.